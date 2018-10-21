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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yol çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, gece etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yol çöktü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, gece etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan, gece saatlerinde Rat Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yol çöktü. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri çöken yolda incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridi çekilen yol ulaşıma kapatıldı. Araç ve yaya trafiği ara sokaktan sağlandı.
Rat Mahalle Muhtarı Celil Demir, aynı yerde daha öncede yol kayması yaşandığını anlatarak, "Daha önce de çatlak gibi şeyler olmuştu. Dolgularla kapatılmıştı. Yağmurda yağınca böyle oldu. Aşağıda bir an önce duvar yapılması lazım. Bizim burada kayma nedeniyle daha önce 5 ev boşaltıldı. Belediye ve diğer yetkililer incelemesini yaptı. İnşallah bir an önce sorun çözüme kavuşturulur" dedi.
Mahalle sakinlerinden Alaattin Kara, gece yağan aşırı yağan yağmur nedeniyle yolda göçük meydana geldiğini söyledi. Buradaki evlerin bir kısmının göçtüğünü ifade eden Kara, "Biz mahalle sakinleri olarak biran önce yetkililerin buraya gelerek bu soruna el atmalarını istiyoruz. Burada çok ev boşaltıldı. Evler oturulacak durumda değiller. Burada oturan ev sahiplerinin mağdur edilmemesi çok önemli. Biz bunun takipçisiyiz" diye konuştu.

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