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Zonguldak'ta Hint keneviri ele geçirildi; 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belediye meclis üyesine ait bahçede 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zonguldak'ta Hint keneviri ele geçirildi; 2 gözaltı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belediye meclis üyesine ait bahçede 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan aramada uzun namlulu havalı tüfek de bulunurken, bahçede çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akyamaç köyündeki arsada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma bölgeye düzenlediği operasyonda, ekili olan 65 kök keneviri ele geçirdi. Kenevirler sökülürken, arsanın bahçıvanlığını yapan Y.G. ve K.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada ise bir miktar kenevir, ruhsatsız uzun namlulu havalı tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.
Bahçenin Zonguldak Belediye Meclis Üyesi olan O.D., tarafından bir süre önce bir köylüden kiralandığı öğrenildi. Bahçede ele geçirilen kenevirler imha edilirken, ele geçirilen silaha da el konuldu. Y.G. ve K.K.’nın jandarmadaki işlemleri sürerken, kenevirlerinin bahçıvanlar tarafından ekilmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

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