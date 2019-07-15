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Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyü mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Adem Çubuklu (28) idaresindeki 16 ACB 898 plakalı araç ile Mesut Örenli (47) idaresindeki 74 DF 400 plakalı araç yağmur dolasıyla kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç da yoldan çıktı. Olayı görenler 112 Acil Servis ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Çaycuma İtfaiyesi de olay yerine yardıma çağrıldı. Kazada Adem Çubuklu, Cansu Çubuklu (27), Mesut Örenli yaralandı. Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

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