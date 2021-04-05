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  4. Zonguldak’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

05.04.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi’nde meydana geldi. Gökçetabaklar köyünden Çaycuma istikametine gitmekte olan S.D. idaresindeki Renault marka 41 HH 577 plakalı araç ile karşı yönden gelen D.A. idaresindeki Skoda marka 78 BH 242 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. S.D. hakimiyetindeki araçta bulunan A.D., T.B., Ö.A. ve diğer sürücü D.A. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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