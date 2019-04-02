Zonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyor

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine, geçersiz oyların tekrar sayılmasına başlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Belediye Başkanı ve tekrar aday olan AK Parti'li Zerrin Güneş 1111 oy aldı. CHP adayı Alim Genç ise 1132 oy aldı. 21 oy farkla seçimi kaybeden mevcut Başkan Zerrin Güneş, İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Perşembe beldesinde de mevcut Belediye Başkan CHP'li İsmail İnam 887 oy aldı. Seçimi 24 oy farkla kaybeden AK Parti'li aday Turhan Okumuş, sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, iki beldenin de geçersiz oylarının tekrar sayılmasına karar verdi. Kurul, saat 18.00 itibarıyla Perşembe beldesindeki 123 geçersiz oy ile Saltukova beldesindeki 153 geçersiz oyun sayımına başladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, belediye başkan adayları Alim Genç ve İsmail İnam ile birlikte Çaycuma Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar hakkında bilgi aldı. Partililerin adliyedeki bekleyişleri sürüyor.

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