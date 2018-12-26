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Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 00:59 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Zonguldak’ta itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, Saltukova Beldesi girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Saltukova Beldesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Murat Ç. yönetimindeki itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarılan itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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