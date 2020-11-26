HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak’ta izinsiz etil alkol satan şüpheli gözaltında

Zonguldak’ta izinsiz etil alkol satan şüpheli gözaltında

26.11.2020 20:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta jandarma ekipleri izinsiz etil alkol satan O.K.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri izinsiz etil alkol satan O.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, O.K. (45) isimli şahsın izinsiz olarak etil alkol sattığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda O.K.’ya ait Çaycuma ilçesinde bulunan işyeri, depo ve evde yapılan aramada 8 litre alkol, 131 adet alkollü içki aroması ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyorİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası evinin camına bu afişi astı

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası evinin camına bu afişi astı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

26 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

'Seri katil' mahkemede kendini böyle savundu: Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm

'Seri katil' kendini böyle savundu: Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm

Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la

Reform görüşmelerinin ilki TÜSİAD'la

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.