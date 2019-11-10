Zonguldak’ta jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması

Zonguldak’ta 448 jandarma personelinin katıldığı ’Huzur ve Güven’ uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca; "Türkiye genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması " maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

5 aşamalı olarak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 70 jandarma devriyesi ve 448 personel uygulamaya katıldı. 6 bin 370 şahıs sorgulaması yapıldı. Hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 49 şahıs ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 11 şüpheliye toplam 766 TL idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 4 bin 616 araç sorgulandı 85 araca toplam 29 bin 640 TL idari yaptırım cezası uygulanırken 15 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalar kapsamında 428 umuma açık yer kontrol edildi, 5 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 800 kg.kaçak kömür ve arama yapılan 1 araçta 3 gr kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adlı işlem yapıldı.

