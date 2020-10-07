Zonguldak’ta kaçak 380 kilo tütün ele geçirildi

Zonguldak’ta KOM ekiplerince yasa dışı tütün satışına yönelik yapılan operasyonda 380 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı tütün satışına yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde bir iş yerinde 380 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. İş yeri işleticisi A.K. isimli şahsa 7 bin 756 TL idari para cezası uygulanarak, ele geçirilen tütün imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

