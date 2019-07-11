Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, köyde yaptıkları incelemede izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle O.A. ve Ş.C'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ekiplerce, kazıda kullanıldığı belirlenen kazma, kürek, manivela, balta ve demir levyenin yanı sıra bazı aletlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelilerin yağmurdan korunmak için kazı yaptıkları alanın üzerini brandayla örttükleri belirlendi.

