Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçasu köyü Bostandüzü mevkisinde, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaptığı yönünde yapılan ihbarın ardından inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu yerde yaptıkları incelemede 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin yardım talebi doğrultusunda bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheliler tarafından açıldığı belirlenen yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuda patlayıcı madde, yaşam malzemesi, 2 jenaratör, 2 kırıcı delici alet, 20-25 metre uzunluğunda havalandırma borusu, çok sayıda kazma ve kürek ele geçirdi.

