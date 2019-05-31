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Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 19:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekiplermahsur kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Zonguldak- Ankara Karayolu üzerindeki Gökgöl Mevkiinde kaçak olarak çalıştılan kömür ocağında bugün saat 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla kurtularak yardım istedi. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. Yaralı kurtulan işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. AFAD ekipleri ise göçükte mahsur kalan diğer işçi Erol Maraz’ın kurtarılması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)

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