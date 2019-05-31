Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ

Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maraz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Maraz’ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçükten yaralı kurtulan ve sağlık durumu iyi olan Ahmet Maraz’ın ölen Erol Maraz’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Maraz’ın göçüğün ardından ocaktan çıkarak yardım istediği öğrenildi.

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