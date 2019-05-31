HABER

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:38 | Son Güncelleme

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı.

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ
Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maraz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Maraz’ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçükten yaralı kurtulan ve sağlık durumu iyi olan Ahmet Maraz’ın ölen Erol Maraz’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Maraz’ın göçüğün ardından ocaktan çıkarak yardım istediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralıMinibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı
Hastanedeki yakıt alım usulsüzlüğü iddiasına 1 tutuklamaHastanedeki yakıt alım usulsüzlüğü iddiasına 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.