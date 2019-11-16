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Zonguldak'ta, kaçak mazot yapımında kullanılan 10 bin litre 'atık yağ' ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:08 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak mazot yapımında kullanılan 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGUDLAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak mazot yapımında kullanılan 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki iş yerinde kaçak mazot yapımında kullanılmak üzere atık yağ depolandığı ve yasa dışı olarak satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla iş yerindekileri takibe aldı. Öğle saatlerinde depoda sevkiyat olduğu bilgisine ulaşan ekipler, baskın yaparak 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirdi.
Operasyonda depo sahibi olduğu öne sürülen S.A. ve beraberindeki E.Ü. ve C.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen atık yağlar ise İl Özel İdaresi’ne teslim edildi. 2 kamyona da el konuldu.

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