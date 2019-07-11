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Zonguldak'ta kaçak ocaklara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 kömür ocağı imha edildi.

Zonguldak'ta kaçak ocaklara operasyon

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 kömür ocağı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozlu ilçesi ve merkeze bağlı ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik çalışma yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan denetimde, 5 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Ekipler tutulan tutanakların ardından kömür ocaklarını dinamitle patlatarak kullanılamaz hale getirdi. Jandarma ekipleri ocak sahibi olduğu tespit edilen kişiler hakkında idari soruşturma başlattı.

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Zonguldak'ta kaçak ocaklara operasyonZonguldak'ta kaçak ocaklara operasyon

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