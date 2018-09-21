Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük: 1 ölü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN, (DHA)- ZONGULDAK'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Erol Sabah öldü.

Göçük, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nde bulunan kaçak ocakta meydana geldi. Ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında, göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Sabah, göçük nedeniyle kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Erol Sabah'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ormanlık alandan taşınarak yolda bekleyen ambulansa koyulan Erol Sabah'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ocak önünde bekleyen kişiler, görüntü alan gazetecilere saldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



