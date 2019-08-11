Zonguldak'ta kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa, zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, ara sokaklara giren boğayı güçlükle yakaladı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, mahalle aralarında her yıl rastlanan kurban kesimleri, bu yıl yapılmadı. Halkın, belediyenin gösterdiği kurban kesim alanlarında kurbanlarını kestiği görüldü. Zonguldak Belediyesi’ne ait mezbahaneye gelenler, sırayla kurbanlıklarını kesti. Köylerde ise evlerinin önünde ve boş ormanlık alanlarda kurbanlar kesildi. Kurban kesimlerini çocukların da izlemesi dikkat çekti.

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı’nda sahibinin elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı. Sokak aralarına kaçan boğayı yakalamaya çalışan vatandaşlar, büyük çaba harcadı. Boğanın üzerine koştuğu vatandaşlardan bazıları çalılara atlayarak, bazıları da iş yerlerine girerek kaçtı. Bir kişi ise boğanın ipini tutarken yere düştü. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan boğa, sahibi tarafından kesildi.

KESMEYE KIYAMADIĞI KEÇİLERİNİ SATTI

Kurban kesim yerine aracının bagajındaki üç keçiyle gelen Selçuk Ataman, hayvanları kendisinin yetiştirdiğini, ancak kesmeye kıyamayınca başkasına sattığını söyledi. Uzun süredir evinde keçilere baktığını anlatan Selçuk Ataman, "Bunları kendimiz yetişirdik. Biz kesmeye de kıyamadık. Başkasına ücreti karşılığında kesilmesini uygun gördük. Kasap bulamıyorsunuz. Mecbur kasaplara geliyorsunuz. Ben de aracın bagajında getirdim. Belediyenin tahsis etmiş olduğu yere geldik keçileri teslim ettim" dedi.