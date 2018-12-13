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Zonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ile yeşil alanlar beyaza büründü. Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesimi ile Zonguldak- Ankara karayolunun Devrek kesiminde kar yağışı nedeniyle gece yola hazırlıksız çıkan araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolları açmak için çalışmalar yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan araçların ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Sabaha karşı ise iki güzergahta tüm araçların geçişine izin verildi. Aynı yolda buzlanma nedeniyle zaman zaman araçlar yolda kalınca uzun kuyruklar oluştu. Karayollarının tuzlama çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kar yağışı nedeniyle merkezde 6, Ereğli'de 14, Kozlu'da 11, Çaycuma'da 1 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Zonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattıZonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattıZonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattıZonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattı

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