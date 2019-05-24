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Zonguldak'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde, dört gündür kendisinden haber alınamayan kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dört günden bu yana haber alınamayan 40 yaşındaki Muzaffer Kılıç için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Öğberler köyünde ikamet eden Kılıç'tan 20 Mayıs'tan itibaren haber alamayan yakınları, durumu Çaylıoğlu Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler tarafından Kılıç için bölgede başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.

Bugün devam eden aramalara Sakarya AFAD'dan getirilen eğitimli köpekler de katıldı.

Köy muhtarı Dursun Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasıyla yaşayan Muzaffer Kılıç'ın salı günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunu belirterek, "Ekipler bölgede arama faaliyetlerine devam ediyor. Sakarya AFAD'dan köpekli arama kurtarma ekibi de geldi. İnşallah sağlıklı bir şekilde kendisine ulaşabiliriz." dedi.

İlçeye bağlı Öğberler köyünde ikamet eden Kılıç'tan 20 Mayıs'ta haber alamayan yakınları, durumu Çaylıoğlu Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

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