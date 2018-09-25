Zonguldak'ta, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Alaplı ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyılarda dev dalgalar oluşturdu.
Çok sayıda balıkçı, fırtına nedeniyle Alaplı Limanı'na sığındı.
- "Fırtına dindikten sonra tekrar denize açılacağız"
Balıkçı Tahsin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kestane karası fırtınası" nedeniyle limana sığındıklarını söyledi.
Fırtına dindikten sonra tekrar denize açılacaklarını aktaran Turhan, "Eylül ayının sonlarına doğru Karadeniz'de kestane karası fırtınası etkili olur. Bu havada balıkçılar limanlara sığınarak fırtınanın geçmesini bekler. Balıkçı arkadaşlarımızla Alaplı Limanı'na sığındık. Birkaç gün burada fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz. Sonra tekrar Karadeniz'e palamut avına çıkacağız." diye konuştu.
Dev dalgalara karşı fotoğraf çektiren öğrenci Recep Öztürk de "Sahil Park'ta dev dalgaları görünce hatıra fotoğraf çektirmek istedik. Gerçekten dalgaların boyu yüksek. Karadeniz'i bu yüzden çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
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