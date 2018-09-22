Zonguldak'ta kitap fuarına yoğun ilgi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen kitap fuarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar alana girmek için uzun kuyruklar oluştururken, kitapseverlere ücretsiz kitap dağıtıldı.

Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Anayurt Yayınları tarafından düzenlenen kitap fuarı, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otopark alanına kurulan çadırda düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların kitap fuarına yoğun ilgi göstermesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün evinde televizyon karşısında ya da cep telefonu karşısında oturmayıp fuara gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen televizyonlardan ve telefonlardan biraz uzak durup, kitap okumaya vakit ayıralım." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da 22 Eylül-22 Ekim tarihlerinde kitapseverlere hizmet verecek fuara çeşitli yazar ve şairlerin de katılacağına dikkati çekerek, "Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle kentte böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Bir ay boyunca açık olan fuarımıza ünlü yazarlar ve şairler gelerek imza günleri, söyleşi ve şiir dinletisi gerçekleştirecektir. Bölge halkımızı fuarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Çorumluoğlu, Başkan Uysal ve şair Ahmet Selçuk İlkan tarafından açılış kurdelesi kesilen kitap fuarına vatandaşlar girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca vatandaşlara ücretsiz bin kitap dağıtımı da gerçekleştirildi.

