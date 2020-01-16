HABER
  4. Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu

Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik çalışma yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan komandoların destek verdiği denetimde, 8 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Ekipler tutulan tutanakların ardından kömür ocaklarını dinamitle patlatarak kullanılamaz hale getirdi.
Jandarma ekipleri ocak sahibi olduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yaptı. Jandarmanın kaçak ocaklara yönelik operasyonlarının süreceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir kişi tutuklandıCumhurbaşkanı’na hakaret eden bir kişi tutuklandı
Kilis'te kaçak kazıya 5 gözaltıKilis'te kaçak kazıya 5 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkate alan kaymakam her şeyi ortaya çıkardı

Son dakika! Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

'Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.