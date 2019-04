Zonguldak'ta köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde acılar tazelendi (yeniden)

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek yaşamını yitiren 15 kişi, dualarla anıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları anma töreninde gözyaşı döktü. 6 Nisan 2012'de meydana gelen olayda, ilçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle o sırada köprüden geçen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, alttaki Filyos Çayı'na düştü. Aralarında dönemin Çaycuma Belediye Başkanı AK Parti'li Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), ev kadını Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu'na (59) ise hâlâ ulaşılamadı. DUALARLA ANILDILAR Facianın 7'nci yıl dönümünde, köprünün yanında anma töreni düzenlendi. Törene, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve ilçe halkı katıldı. Törende, yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu sırada, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise protokol üyeleri, Filyos Çayı'na ölenlerin anısına karanfil bıraktı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade ederek, "Üzücü bir hadise. Üzerinden tam 7 yıl geçmiş. Allah rahmet eylesin. Allah o günleri, o kötü günleri bir daha yaşatmasın diyoruz. Devlet ve millet olarak bu tür olayların bir daha yaşanmaması için en azından insanlık kısmıyla ilgili her türlü tedbiri almak için tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Burada bir anma toplantısı düzenledik. Ölenlerin ruhlarına Fatiha okuduk. Bu tür olayların tekrar etmemesi önemli. Önleyici tedbirler almak önemli. Allah milletimizi devletimizi bu tür felaketlerden korusun" diye konuştu. ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE Faciadan 14 ay sonra cansız bedeni bulunan Aziz Gülşen'in (57) oğlu Dursun Gülşen de törende duygu dolu anlar yaşadı. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Dursun Gülşen, şöyle dedi: "Aynı acıyı hissetmeye devam ediyoruz. Ben babamı kaybettim. En son babam bulundu. Şu an 4 kişi bulunmadı. Babam minibüsteydi. Alışverişin ardından köyüne gidiyordu. Biz ölüsünün bulunmasına sevindik artık. 14 ay geçmişti çünkü. Şimdi 7'nci yılı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." Köprüden geçtikten 15 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Nevin Çarşamba da, "O köprüde ben de olabilirdim. Ben geçtikten 15 dakika sonra göçtü. Her anmaya geliyorum. Eniştemi kaybettik. Hepsi için dua ediyorum" diye konuştu.