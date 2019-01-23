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Zonguldak'ta koyun, keçi vebası karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 23:30 | Son Güncelleme

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, küçükbaş hayvanlarda veba görülmesi üzerine karantinaya alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde küçükbaş hayvanlarda veba görülmesi nedeniyle 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, beldede hayvancılık uğraşan E.C, küçükbaş hayvanlarında hastalık başlamasının ardından veterinere müracaat etti. Hastalığın geçmemesi üzerine durum İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce beldede başlatılan inceleme kapsamında hayvanlardan alınan numuneler, Ankara Veteriner Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderildi. Tetkiklerde 2 küçükbaş hayvanda koyun keçi vebası tespit edildi.

Bunun üzerine hastalığın beldedeki diğer küçükbaş hayvanlara bulaşma ihtimaline karşın kontrol yapılması amacıyla 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, karantina kararının tedbir amaçlı olduğunu ve hastalığın belirlenmesi üzerine gerekli tedbirlerin alınıp hayvanlara aşılama yapıldığını bildirdi.

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Alaplı Karantina koyu keçi vebası küçükbaş hayvan veba Zonguldak

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