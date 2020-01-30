Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1) 

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\u2019\u0131n Kilimli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 B\u00f6l\u00fcm Mahallesi'nde, maden oca\u011f\u0131nda g\u00f6\u00e7\u00fck ihbar\u0131 \u00fczerine ekipler harekete ge\u00e7ti. Polis ve 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekipleri oca\u011fa y\u00f6nlendirdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...PARTNER \u00dcnl\u00fc sunucudan olay yaratan payla\u015f\u0131m! Be\u011feni ya\u011fd\u0131Sosyal medyada 'koronavir\u00fcs' iddias\u0131 g\u00fcndem olmu\u015ftu! \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden a\u00e7\u0131klama geldi
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