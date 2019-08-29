Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gelik beldesinde özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan Ramazan Katırcı (41), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Katırcı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Katırcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ve jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

