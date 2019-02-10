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Zonguldak'ta maden ocağında göçük; madenci 3 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan işçi Yusuf Yalçın, göçükten 3 saat sonra yaralı kurtarıldı. Göçük, saat 10.00 sıralarında, Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada işçi olarak çalışan Yusuf Yalçın, yerin 540 metre altında oluşan göçükte mahsur kaldı. Beline kadar kömür yığınının altında kalan Yalçın için mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yalçın, ocaktan çıkarıldı. Maden ocağı önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yalçın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, göçükten kuyu genişletme çalışması yapan firmada çalışan işçinin etkilendiğini belirterek, "İşçimizin durumu iyi. Beline kadar göçükte kalmış. Biz de incelemelerimizi yapıyoruz" dedi.

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