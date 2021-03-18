Zonguldak’ta maden ocağında iş kazası: 1 mühendis, 1 işçi yaralı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kadın mühendis ve bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Ana yolda meydana gelen iş kazasında Yeşim C. isimli kadın maden mühendisi ile Zekai Ü. isimli işçi yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı.

İki yaralı ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

