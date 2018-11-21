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ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA:  3 İŞÇİ MAHSUR KALDI (aktüel görüntülerle geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 07:48 | Son Güncelleme

  Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarmak için başlatılan çalışmalarda geçen 5 saatte bir sonuç alınamadı.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarmak için başlatılan çalışmalarda geçen 5 saatte bir sonuç alınamadı. Vali Erdoğan Bektaş, "Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.
Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Asgaritepe mevkiindeki özel bir madende meydana geldi. İlk belirlemelere göre ocakta grizu patlaması gerçekleşti. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıktı. 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. işçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk’ü kurtarmak çalışma başlatıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ile birlikte maden ocağı önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ BEKTAŞ: İŞÇİLERE ULAŞILDI
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, işçilere ulaşıldığını anlatarak, "İçeride 3 madenci arkadaşımız var. Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. Hayatlarından çok umudumuz yok. Arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILAN İŞÇİLER GAZDAN ETKİLENDİ
Ocak önüne çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tahlisiye ekipleri de ocağa girerek kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma ekibinde olan 3 işçi de metan gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

MADEN OCAĞI ÖNÜNDE ÇARESİZCE OĞLUNDAN HABER BEKLİYOR
Maden işçilerinin yakınları da ocak önünde bekleyişini sürdürüyor. Fenalaşan madenci yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Mahsur kalan işçilerden Hasan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk patlamayı haber alır almaz evinden ocağına geldi. Maden ocağı önünde çaresizce çalışmaları izleyen Şahsine Gençtürk, dua ederek oğlundan gelecek iyi haberi bekledi. Şahsine Gençtürk'ün gözyaşları ocak önünde bekleyenlerin yüreklerini burktu.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Maden girişinden görüntüler
-Valinin açıklaması
-Genel ve detaylar

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