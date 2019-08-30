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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Katırcı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Katırcı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Katırcı'nın (41) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Hastane önünde bekleyen kendisi de madenci olan ağabey Feyzullah Katırcı, gazetecilere, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Emniyet tedbirlerinin alındığına inanmadığını belirten Katırcı, "Kardeşim bana her seferinde, 'Ağabey ocak tehlikeli, çok sıkıntılı. Gidişimiz olur dönüşümüz olmaz, hakkını helal et.' derdi. O yüzden ben de madenci olduğum için çok iyi biliyorum." dedi.

- "Çocukları ve erken emekli olabilmek için madene girdi"

Kızılbey köyü muhtarı Mehmet Çelik de Ramazan Katırcı'nın köylerinde sevilen biri olduğunu dile getirerek, "Aile durumu kötüydü. Sırf çocukları için yer altında çalışmayı göze alan bir arkadaşımızdı. Mağduruz ve üzgünüz. Mekanı cennet olsun. İki kız ve bir erkek çocuğu var. Arkadaşımızın çalışmasının nedeni çocukları içindir. Kızının biri üniversiteyi kazandı ve erken emekli olabilmek için madene girdi. Ocak sahiplerinden aldığımız bilgiye göre çalışma esnasında tavandan göçük meydana gelmiş. Dört arkadaşmışlar ama maalesef Ramazan Katırcı'yı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyüne götürülen Katırcı'nın cenazesinin, ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, dün özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, göçükte mahsur kalan Ramazan Katırcı, mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Katırcı, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

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