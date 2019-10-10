Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçisi Erol Akçaoğlu'nun cenazesi defnedildi.

Akçaoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar köyüne getirildi.

Burada Akçaoğlu için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Üç çocuk babası Akçaoğlu'nun cenazesi, köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Akçaoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Akçaoğlu'nun üç ay önce işe başladığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte kalan Erol Akçaoğlu'nun (34) cenazesi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarılmıştı.



