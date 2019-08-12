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Zonguldak'ta minibüs hendeğe düştü: 2'si çocuk 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:07 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta minibüs hendeğe düştü: 2'si çocuk 8 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki hendeğe düşmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Muammer D'nin (50) kullandığı 67 NP 290 plakalı minibüs, Ankara-Zonguldak kara yolunun Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki hendeğe düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Nazife D. (55), Seher D. (17), Fadime K. (84), Satiye K. (37), Medine K. (12), Adem K. (34) ve Fadime K. (50) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devrek trafik kazası Zonguldak

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