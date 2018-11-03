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Zonguldak'ta motosiklet kayalara çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta motosiklet kayalara çarptı: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarındaki kaya parçalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlısuyu mevkisinde Serdar Halil Girgin'in (53) kullandığı 34 UP 1874 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak savruldu.

Girgin'le seyahat eden arkadaşları durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girgin'in, İstanbul'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıktığı ve bir havayolu şirketinde pilotluk yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli pilot Serdar Halil Girgin trafik kazası Zonguldak

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