Zonguldak'ta motosiklet kontrolden çıktı 1 ölü

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Zonguldak İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkiinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan Amasra'ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin'in (53) kullandığı 34 UP 1874 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında ki kaya parçalarına çarparak takla atan motosiklet sürücüsü Girgin ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Serdar Halil Girgin'i devlet hastanesine kaldırdı. Girgin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pilot olan ve 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin'in arkadaşları acı haber ile gözyaşlarına boğuldu. Girgin'in haber verilen ailesi ise Ereğli'ye gelmek üzere yola çıktı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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