Zonguldak'ta muhtar adayları ve yakınları arasında kavga: 8 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde, oy sayımı sırasında, muhtar adayları ile yakınları arasında kavga çıktı. Muhtar adayı arkadaşı Hasan K.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde, oy sayımı sırasında meydana geldi. Rakip iki muhtar adayı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, adayların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada yakındaki evine giden, muhtar adaylarından birinin arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak, olay yerine gitti. Hasan K.'nin av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, çevredekiler tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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