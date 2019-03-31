HABER

Zonguldak'ta muhtar adayları ve yakınları arasında kavga: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde, oy sayımı sırasında, muhtar adayları ile yakınları arasında kavga çıktı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde, oy sayımı sırasında, muhtar adayları ile yakınları arasında kavga çıktı. Muhtar adayı arkadaşı Hasan K.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde, oy sayımı sırasında meydana geldi. Rakip iki muhtar adayı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, adayların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada yakındaki evine giden, muhtar adaylarından birinin arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak, olay yerine gitti. Hasan K.'nin av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, çevredekiler tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Kavga ettiği kahveci, tabancayla öldürdüKavga ettiği kahveci, tabancayla öldürdü
Zonguldak'ta muhtar adayları ve yakınları arasında kavga: 8 yaralıZonguldak'ta muhtar adayları ve yakınları arasında kavga: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.