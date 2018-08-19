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Zonguldak'ta orman yangını 3 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter ve ekiplerin müdahalesi ile 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter ve ekiplerin müdahalesi ile 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yaraşlı Yörük Köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, ormanda yürüyerek ulaştıkları yangına güçlükle müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopteri de yangına müdahalede bulundu. Yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ereğli Kaymakam Vekili Ahmet Karakaya, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Ekiplerin, kısa sürede yangına müdahalede bulunduğunu ifade eden Karakaya, "Yaraşlı Köyü sınırlarında ormanlık alan içerisinde yaklaşık 1 hektarlık bir alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerimiz haber alır almaz müdahale için olay yerine gitti. Yangın helikopteri de bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmasına devam ediyor." dedi.

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