HABER

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesindeki kazada yaralananlardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç mevkisinde, sürücülerini henüz belirlenemeyen 07 DY 262 plaka yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 67 TY 658 plakalı tır çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön tarafında sıkışanların olduğu kazada, 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarptığını belirterek, "Ekipler kısa zamanda olay yerine geldi. 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de motosikletli timlere 88 yeni polisİzmir'de motosikletli timlere 88 yeni polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.