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Zonguldak’ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta 20 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Şenol Pekmezci (39) yaralandı, hastaneye götürdüğü annesi Elvan Pekmezci (65) ise hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 20 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Şenol Pekmezci (39) yaralandı, hastaneye götürdüğü annesi Elvan Pekmezci (65) ise hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı yerde, bariyer olmaması dikkat çekti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde, Gökgöl Tüneli çıkışında meydana geldi. Rahatsız olan annesini hastaneye götüren Şenol Pekmezci yönetimindeki 48 KL 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dere yatağına inen ekipler, Elvan Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkarılan Şenol Pekmezci, halata bağlanan sedye ile yukarı çekildi. Şenol Pekmezci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elvan Pekmezci'nin cesedi de aynı yöntemle yukarı çekilerek hastanenin morguna götürüldü.
Bir süre sonra kaza yerine gelen Şener Pekmezci, annesinin öldüğünü, kardeşinin ise yaralandığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Şener Pekmezci'yi polis ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı.
Dereye uçan araç da çekici yardımıyla kaldırılırken, yol kenarında bariyerlerin olmaması dikkat çekti.

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