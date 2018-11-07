Zonguldak'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Bayat köyü mevkisinde, Hüseyin K. idaresindeki 67 TP 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Muhammet K, Fatma K. ve Gülay K. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık personeli tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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