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Zonguldak’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametine seyreden Hüsnü A.

Zonguldak’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametine seyreden Hüsnü A. yönetimindeki 81 DR 812 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı mevkiinde Bartın istikametinden gelen 74 BY 469 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

Zonguldak’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

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