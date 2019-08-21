Zonguldak’ta otomobil ormanlık alana uçtu: 5 yaralı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Devrek Başlarkadı mevkiinde meydana geldi. Erdal Bütünöz yönetimindeki 74 AAB 242 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Otomobilde bulunan sürücü Erdal Bütünöz ile birlikte Barış Bütünöz, Samet Bütünöz, Şaban Bütünöz ve Suat Bütünöz yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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