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Zonguldak’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kozlu Sivriler köyü yolunda meydana geldi. Tunahan A. yönetimindeki 67 EU 228 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 7 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Tunahan A. ile yanındaki Özen K. (26), Yasin A. (9), Özcan K. (19) ve Halil İbrahim K.(16) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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