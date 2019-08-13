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Zonguldak'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat K'nin (30) kullandığı 14 AAF 453 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ense köyü ile Ayvatlar arasındaki mevkide yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile Edanur Erdoğan (19) ve Dilara Altay (18) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Edanur Erdoğan ve Dilara Altay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Sedat K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak

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