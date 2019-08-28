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Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.  Kaza, saat 12.30 sıralarında, Alaplı- Ereğli yolu Mevrealtı mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Alaplı- Ereğli yolu Mevrealtı mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi kavşağından, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Öznur Türkoğlu'nun (38) kullandığı 34 EF 4893 plakalı otomobile, Ereğli yönüne giden Hüseyin Adatepe (31) yönetimindeki 34 BVC 363 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler Hüseyin Adatepe ve Öznur Türkoğlu ile Türkoğlu'nun aracında bulunan Mustafa Türkoğlu (14), Zahide Ergün (45) Arzu Kerter (43) ve Gönül Naz Kerter (15) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralıZonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralıZonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralıZonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

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