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Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Filyos beldesi Derecikören köyü yolunda meydana geldi. Batuhan O. yönetimindeki 67 DF 894 plakalı otomobil, Erdal A.'nın kullandığı 35 AKY 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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