Zonguldak’ta patpat kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Hallı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali S. idaresindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı fındık bahçesinden gelirken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü Ali S. ile birlikte eşi Ferişte S. ve yengesi Cemile S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

