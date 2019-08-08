Zonguldak'ta pazar yerinde yangın

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, kapalı pazar yerinde çıkan yangında iş yerleri yandı. Büyük paniğin yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçede bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıdan pazar yerinde bulunan iş yerlerine sıçradı. Yangında pazar yerinde bulunan bir otomobil yanmaktan saniyelerle kurtarıldı. Yangın sonrası bölgeye Zonguldak Belediyesi ve Kozlu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında pazar yerinde bulunan bazı iş yerleri kül oldu. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş pazar yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş yangının çıkış sebebinin şu ana kadar belli olmadığını belirterek, "Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. Bu gibi durumlarda önemli olan can kaybının olmaması. Cana geleceğine mala gelsin. Bizi mutlu eden insanlarımıza bir şey olmamasıdır. En kısa sürede eski haline kavuşturacağız" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.