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Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Havalimanı'ndan dün aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yaparken sağ arka tekerleği pist dışına çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor. Yolcular ise yeni gelen bir uçakla Almanya'ya gönderildi.

Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK Havalimanı'ndan dün aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yaparken sağ arka tekerleği pist dışına çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor. Yolcular ise yeni gelen bir uçakla Almanya'ya gönderildi.
Dün sabah erken saatlerde Germania Hava Yolları'na ait uçak Almanya'nın Düsseldorf kentinden aldığı yolcularla Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. Almanya'dan gelen yolcular uçaktan inip, havalimanından ayrıldı. Aynı uçak, 2 saat sonra aldığı 139 yolcuyla tekrar Düsseldorf'a gitmek üzere hareket etti. Uçağın sağ tekerleği, aprondan çıkış sırasında yaptığı manevra sonrası toprağa saplandı. Uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek yolcular indirildi. Yolcular evlerine gönderildi, konaklama sorunu olanlar da otele yerleştirildi.
YOLCULAR GELEN YENİ UÇAKLA GÖNDERİLDİ
Hava yolu firması, yolcular için bugün sabah saatlerinde yeni bir uçak gönderdi. Sabah saatlerinde havalimanına inen uçak, yolcuları alarak havalandı. Dünkü uçağın kaldırılması için ise Almanya'dan Zonguldak'a teknik ekiple birlikte helikopter de gönderildi. Uçağın kurtarılması için havalimanı çalışanları ve hava yolu şirketi ekibinin çalışmasının devam ettiği belirtildi.
Bir yakınını Almanya'ya uğurlayan Fatma Metin, dün uçuşun iptal edilmesi nedeniyle eve geri döndüklerini belirterek, "Bugün yeni bir uçağın geldiğinin haber verilmesiyle tekrar havalimanına geldik. Birçok kişi mağdur oldu ama bunda da vardır hayır. Allah daha beterinden korusun. Yolcular gelen yeni uçakla Almanya'ya gitti" dedi.

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Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyorZonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyorZonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyorZonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor

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