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Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

UÇAK KURTARILDI Zonguldak'ta aprondan çıkarken sağ tekerleği pist dışına çıkan uçak, 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)

UÇAK KURTARILDI
Zonguldak'ta aprondan çıkarken sağ tekerleği pist dışına çıkan uçak, 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Uçağın toprağa saplanan tekerleğinin çevresini kazan ekipler, zemine sac yerleştirdi. Ardından itfaiye aracıyla uçak sac üzerinden çekilerek piste sokuldu. Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, çalışmaları başından itibaren takip etti, uçağı çıkaran ekibi kutladı.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)

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